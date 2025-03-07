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الأردن يدين التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا

2025-03-07

عمّان-سانا

أدان الأردن التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا، مؤكداً الوقوف إلى جانب الحكومة السورية في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة قوله: إن الأردن يدين كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفعها نحو الفوضى والفتنة والصراع، وإنه يقف إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي.

وشدّد السفير القضاة على ضرورة تكاتف كل الجهود لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق.

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