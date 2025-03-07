في إطار الجهود لتحسين خدمات النقل العام… الوزير شرم يتفقد كراج النقل بدمشق

دمشق-سانا

قام وزير النقل السيد بهاء الدين شرم بجولة تفقدية لكراجات النقل في محافظة دمشق، تم خلالها الاستماع إلى طروحات أصحاب السيارات والركاب.

كما تم خلال الجولة وفق ما نشرته وزارة النقل عبر قناتها على التلغرام، الاطلاع على التحديات التي تواجه قطاع النقل في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات، وتطوير البنية التحتية للنقل العام.

وقام وزير النقل بزيارة لمركز فحص فني خاص لتفقده، قبل بدء العمل المتوقع في الأيام القادمة.

شارك بالجولة معاون الوزير محمد رحال، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الجواد كيالي.