التربية والتعليم تحدد ساعات الدوام اليومي بالمدارس خلال شهر رمضان ‏المبارك ‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً حددت بموجبه ساعات الدوام ‏الرسمي اليومي الفعلية في المدارس خلال شهر رمضان المبارك للعام ‏الهجري 1446هـ.‏

وطلبت الوزارة وفق القرار الذي نشر في صفحتها الرسمية على تلغرام من ‏الجهات والمديريات التابعة لها اختصار 5 دقائق من كل حصة درسية ‏لتصبح 40 دقيقة، واختصار 5 دقائق من كل فرصة لتصبح عشر دقائق.‏

وبينت الوزارة أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ ‏الساعة 8.00 وينتهي الساعة 11.40 في حال وجود خمس حصص، في حين ‏يبدأ الدوام المسائي الساعة 12,00 وينتهي الساعة 3.40.‏

ولفتت الوزارة إلى أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ ‏الساعة 8.00 وينتهي الساعة 12.15 في حال وجود ست حصص، ويبدأ ‏الدوام المسائي الساعة 12.30 وينتهي الساعة 4.45 وذلك طيلة فترة شهر ‏رمضان الكريم.