التربية والتعليم تحدد ساعات الدوام اليومي بالمدارس خلال شهر رمضان ‏المبارك ‏

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً حددت بموجبه ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في المدارس خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446هـ.
وطلبت الوزارة وفق القرار الذي نشر في صفحتها الرسمية على تلغرام من الجهات والمديريات التابعة لها اختصار 5 دقائق من كل حصة درسية لتصبح 40 دقيقة، واختصار 5 دقائق من كل فرصة لتصبح عشر دقائق.
وبينت الوزارة أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ الساعة 8.00 وينتهي الساعة 11.40 في حال وجود خمس حصص، في حين يبدأ الدوام المسائي الساعة 12,00 وينتهي الساعة 3.40.
ولفتت الوزارة إلى أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ الساعة 8.00 وينتهي الساعة 12.15 في حال وجود ست حصص، ويبدأ الدوام المسائي الساعة 12.30 وينتهي الساعة 4.45 وذلك طيلة فترة شهر رمضان الكريم.