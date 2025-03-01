من أجواء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-02-28
أردوغان يرحب بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا
2025-02-28
الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
2025-02-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-02-27
البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تعدٍ صارخ على القوانين والأعراف الدولية
2025-02-27
مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تهدد أمن المنطقة واستقرارها
2025-02-27
الشيباني يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي
2025-02-27
محليات
وزارة الأوقاف تطلق حملة دعوية تحت عنوان “رمضان النصر فجر تاريخ جديد”
2025-03-01
وزير الداخلية يتفقد قيادة شرطة حماة ويعقد اجتماعاً مع رؤساء الأقسام
2025-03-01
مجلس مدينة حمص يواصل تنفيذ مشروعات خدمية بالتعاون مع المجتمع الأهلي ومنظمات دولية
2025-03-01
وزير الاتصالات: نعمل على تطوير قطاع الاتصالات وتوفير أجود أنواع الخدمات
2025-03-01
الرئيس الشرع يبارك للشعب السوري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-03-01
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات في الوزارة لمناقشة برامج وخطط خاصة بشهر رمضان
2025-02-28
طرطوس.. وزير الداخلية المهندس علي كدة يطمأن على أحد عناصر الشرطة في المستشفى
2025-02-28
رياضة
نابولي يخطف التعادل من إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي
2025-03-01
ريال مدريد يخسر أمام مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني
2025-03-01
الاتحاد الرياضي في محافظة حلب يكرم ابن الشهيد عبدالقادر الصالح
2025-02-28
بطولة النصر لقفز الحواجز.. انطلاقة جديدة للفروسية السورية الحرة
2025-02-28
برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان بنصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم
2025-02-26
منتخب سوريا لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بفوزه على نظيره البحريني
2025-02-25
مواجهة حاسمة لمنتخب سوريا للرجال بكرة السلة أمام نظيره البحريني غداً بتصفيات كأس آسيا
2025-02-23
اقتصاد
غرفة صناعة دمشق تبحث مع باكستان تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية
2025-02-27
وزير المالية: نعمل على إعداد نظام ضريبي شفاف وعادل
2025-02-27
وزير التجارة الداخلية يناقش في طرطوس سبل النهوض بالواقع التمويني ومعالجة مشكلات التجار
2025-02-27
الزراعة و”أكساد” يبحثان سبل دعم جهود النهوض بالثروة الحيوانية
2025-02-27
وزير الاقتصاد يبحث مع رجال أعمال سوريين مقيمين في أوروبا فرص الاستثمار في سوريا
2025-02-27
وزير النفط يتفقد مناجم الفوسفات في خنيفيس والصوانة بريف حمص
2025-02-27
زراعة حماة تبدأ إنتاج 5 ملايين من “أسد المن” لتعزيز دور المكافحة الحيوية في حماية المحاصيل
2025-02-27
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الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يبارك للشعب السوري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان نجل رئيس الجمهورية التركية
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
الشيباني يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي
الإمارات ترحب بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري
من أجواء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة حلب
2025-03-01
أجواء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة حلب
2025-03-01
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