انتخاب تركيا لعضوية مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أنقرة-ساناش

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم انتخاب تركيا لعضوية مجلس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن عملية الانتخاب جرت خلال الدورة الـ44 لمؤتمر المنظمة الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما بين الـ28 من حزيران الفائت والـ4 من تموز الجاري”، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق بين تركيا والفاو والمستمر منذ سنوات طويلة تعمّق مع افتتاح المكتب الفرعي الإقليمي لهذه المنظمة الدولية في آسيا الوسطى بالعاصمة أنقرة، وإطلاق برامج الشراكة بين الفاو وتركيا.

وأضافت الوزارة: “إن تركيا ستواصل الإسهام في التعاون متعدد الأطراف بما يتماشى مع هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وهو الهدف المُدرَج في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وأنشئت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” التي تهدف إلى استئصال الجوع ومحاربة سوء التغذية في العالم، في الـ16 من تشرين الأول عام 1945 بمدينة كيبك في كندا، وانتقل مقرها عام 1951 إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأنشأ مؤتمر المنظمة المجلس في عام 1947 خلال دورته الثالثة ليحل محل “اللجنة التنفيذية للمنظمة” التي أنشئت في الأساس، ويعمل المجلس جهازاً تنفيذياً للمؤتمر في الفترات الفاصلة بين دوراته، ويمارس الوظائف التي تتعلق بحالة الأغذية والزراعة في العالم وأنشطة المنظمة المرتقبة، والمسائل الإدارية والدستورية.

ويتألف المجلس الذي ينتخبه المؤتمر من 49 دولةً عضواً تُنتخب لولاية مدتها 3 سنوات مع وضع ترتيبات تتعلق بانتهاء الولايات المتعاقبة.