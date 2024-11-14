المزيد من الشهداء والإصابات جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على القرى والبلدات اللبنانية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى ودمار في المنازل والبنى التحتية وتهجير للأهالي.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام استشهد شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة يحمر، فيما أسفر قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية عيار 155 على البلدة صباح اليوم عن تدمير أربعة منازل.

وأسفرت غارات للعدو عن استشهاد 3 أشخاص في عربصاليم وشخصين في عرمتى وشخص في كل من بلدة كفررمان وحي البياض بالنبطية.

وشنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت برج البراجنة شارع حاطوم والمبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل – الشياح.

وأغار طيران العدو على شبعا وتبنين وبرج قلاوية وبنت جبيل ودير الزهراني وكفرجوز والنبطية ومدينة وفرون وعيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحانين وكفروالنبطية ومدينة وفرون وعيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحانين وكفر ومجدل سلم والطيري وطيرحرفا وزفتا ودير الزهراني وياطر بالتزامن مع قصف مدفعي على أرنون وياطر وبيت ياحون وكونين وعيناتا وقصف عنقودي على مجرى نهر الليطاني في خراج بلاط ودبين وكفرحمام وكفرش .

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت مرات عدة فوق الجنوب والنبطية وإقليم التفاح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen