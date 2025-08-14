جاهزية طبية عالية في حماة لمواجهة حرائق الغاب ومعالجة 32 إصابة

حماة-سانا

في ظل استمرار الحرائق المندلعة في ريف حماة الغربي، أعلنت مديرية صحة حماة عن تعزيز جاهزية المنظومة الصحية في المناطق المتضررة، حيث تم تسجيل ومعالجة 32 إصابة ناتجة عن الحرائق، بينها حالة حرجة تماثلت للشفاء.

وخلال جولة ميدانية، تفقد مدير الصحة الدكتور نزيه الغاوي مستشفى السقيلبية الوطني والمراكز الصحية القريبة من مناطق انتشار النيران، مؤكداً استنفار الطواقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طارئ، وخاصة في قرى فقرو، عناب، وطاحون الحلاوة.

وأوضح الغاوي في تصريح لـ”سانا” أن الفرق الطبية تم تعزيزها ميدانياً، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عبر نشر أربع سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين، مضيفاً: إن 22 إصابة متوسطة الشدة تم علاجها في الموقع، بينما نُقلت 10 حالات إلى مستشفى السقيلبية، بينها حالة واحدة حرجة دخلت العناية المشددة وغادرت المستشفى اليوم بحالة مستقرة.

وتتواصل الحرائق في ريف حماة الغربي منذ أيام، مهددة سلامة السكان والممتلكات الزراعية في سهل الغاب، وتأتي هذه الكارثة البيئية في ظل موجة حر شديدة تشهدها المنطقة، ما يزيد من صعوبة السيطرة على النيران، وفي هذا السياق، سارعت مديرية صحة حماة إلى رفع جاهزيتها الطبية لضمان الاستجابة السريعة لأي إصابات محتملة.