فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة حرائق الغابات في أرياف حماة واللاذقية وطرطوس

محافظات-سانا

تتابع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهود مكافحة حرائق الغابات والأحراج في أرياف حماة واللاذقية وطرطوس، وأرسلت فرق دعم لمساندة الإطفاء، حيث تعمل عشرات الفرق الميدانية على إخماد الحرائق لحماية السكان والحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عناصر الإطفاء يواجهون تحديات كبيرة بسبب شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس الجبلية، إضافةً إلى صعوبة العمل في بعض المناطق التي تفتقر لخطوط النار ومصادر مياه قريبة.

في ريف اللاذقية، تكافح الفرق حرائق اندلعت في عدة نقاط من جبل التركمان، شملت تلة النسر وكسب، بالإضافة إلى حريق في الغابات بين قريتي كفرتة وبلة في منطقة جبل الأكراد، مع أعمال مكثفة لفتح خطوط نار لمنع انتشار النيران إلى مناطق أوسع، فيما تمكنت الفرق من وقف تمدد الحريق على طريق بيت ياشوط – اللاذقية، مع استمرار عمليات التبريد والمراقبة لمنع تجدد الاشتعال.

وفي ريف حماة، تواصل فرق الإطفاء بالتعاون مع المدنيين جهود الإخماد ومنع وصول النيران إلى المنازل، خصوصاً في قرى أبو كليفون وعناب، التي شهدت امتداد الحرائق نتيجة شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس الصخرية الوعرة، مما صعّب عمليات فتح خطوط النار والسيطرة على الحريق.

وتشهد سوريا في هذه الفترة من العام ذروة موسم الحرائق نتيجة موجات الحر والجفاف التي تزيد من قابلية الغابات والأحراج للاشتعال، وخاصة في المناطق الجبلية ذات الكثافة الحراجية العالية.

وتعد محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة، إذ تسجل سنوياً عشرات الحرائق التي تلحق أضراراً بيئية واقتصادية كبيرة، وتعمل الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المحلي، على تعزيز جاهزية الإطفاء عبر دعم البنية التحتية لمراكز الدفاع المدني وتطوير خطط الاستجابة السريعة، إضافةً إلى تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على الغابات ومنع التعديات والإهمال الذي قد يسبب اشتعال النيران.