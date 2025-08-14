اندلاع حرائق جديدة بريف اللاذقية والدفاع المدني يواجه تحديات للسيطرة عليها

اللاذقية-سانا

اندلعت اليوم حرائق جديدة في منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي، امتدت من قرية الشجرة وحتى معبر كسب الحدودي، وصولاً إلى جانبي الطريق الرئيسي حيث التهمت مساحات حراجية واسعة.

وأو ضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تكافح النيران القوية للحيلولة دون وصولها إلى المناطق المأهولة، إلا أن وعورة التضاريس والنار التاجية وكثافة الأشجار واشتداد سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية جعلت الحريق ينتقل بسرعة، وبات من الصعب السيطرة عليه.

وأشار كيال إلى اندلاع بؤر جديدة بعد كسب باتجاه طريق النبعين والبدروسية، وهي مناطق سبق أن تعرضت لحرائق قبل نحو شهر، مؤكداً أن الجهود تُبذل على مدار الساعة لمنع توسع رقعة النيران.

وأضاف كيال: إنه وفي سياق آخر تتعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق المندلع في منطقتي آرا وكفرته بجبل الأكراد، بمشاركة أكثر من ستة فرق تعمل جاهدة لمنع تمدده، فيما تواصل فرقنا عمليات تبريد حرائق سابقة في دير ماما واليمضية والغاب وعناب، وسط استنفار كامل لجميع الكوادر في الدفاع المدني والإطفاء والحراج على مستوى المحافظات لتحقيق نسب السيطرة.

وبيّن كيال أن الصعوبات الميدانية تتزايد بسبب وعورة التضاريس، واشتداد الرياح، ووجود الألغام، بالإضافة إلى البُعد عن مصادر المياه، ما يضطر الفرق إلى استجرار المياه بالصهاريج لتزويد سيارات الإطفاء، وهو ما يعيق السيطرة السريعة على النيران.