قطر تحتل المرتبة 12 عالمياً على مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024

الدوحة-سانا

حققت قطر تقدماً ملحوظاً في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلت في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في العام 2024 متقدمةً 21 مركزاً مقارنةً بالعام السابق.

وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصدره مرصد “إف دي آي إنتليجنس” ونشرته وكالة ( قنا) القطرية، ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر عام 2024 ليقترب من الضعف قياساً بالعام الذي سبقه، كما سجلت البلاد 4.70 في درجات المؤشر، مما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة في عام 2024 تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولفت التقرير إلى أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات.

ووفقاً لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فقد شهد النصف الأول من 2025 أيضاً أداءً قوياً، حيث سجلت قطر نمواً ملحوظاً في إجمالي الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب زيادة على أساس سنوي في عدد المشاريع وفرص العمل الجديدة، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5 بالمئة على أساس سنوي، وفرص العمل بنسبة 75 بالمئة.