الدفاع المدني في اللاذقية يواصل جهوده في إخماد الحرائق المندلعة

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري جهودها المكثفة للسيطرة على حرائق متعددة، اندلعت في اللاذقية.

وأوضح مدير الدفاع المدني عبد الكافي كيال في تصريح لمراسلة سانا، أنه بعد نجاح الفرق في السيطرة على عدد من الحرائق، اندلعت حرائق جديدة في مناطق مختلفة، شملت قرية الشجرة في كسب، وطريق النبعين، وقرية المشرفة، وجبل النسر والتلال المجاورة.

وأكّد كيال أن فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ في حالة استنفار كامل، مع تسخير كل الطاقات والجهود المتاحة لإخماد الحرائق، والسيطرة على البؤر المشتعلة، بهدف حماية المساحات الخضراء والتنوع البيئي والمدنيين.

وأعرب كيال عن أمله في أن تتم السيطرة على الحرائق بشكل جيد خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى وجود بؤر “عنيدة” يتم التعامل معها باستخدام الآليات الثقيلة، بمساعدة فرق مؤازرة وصلت من أغلب المحافظات.