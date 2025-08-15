السعودية تدين موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في القدس المحتلة

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة، وتصريحات وزير خارجية الاحتلال الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، إضافةً إلى كونه خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم: “إن هذه القرارات والتصريحات استمرارٌ للسياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين”، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما التي ترقى إلى جرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها”.

وجددت المملكة رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مطالبةً المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض المحتلة، والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.

وكان وزير مالية الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم “انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل”، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات، وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إسرائيلي إلى الضفة الغربية.