التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين تعسفياً من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف بسبب مشاركاتهم الثورية

دمشق-سانا

نشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم أسماء المفصولين تعسفياً، من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف، بسبب مواقفهم ومشاركاتهم الثورية ضد النظام البائد.

وتضمنت القوائم المنشورة عبر قناة الوزارة على تلغرام، أسماء المفصولين من وزارة الإعلام، وأسماء جديدة لمفصولين من وزارتي الصحة والأوقاف.

وطلبت الوزارة من العاملين المفصولين الواردة أسماؤهم، مراجعة الجهات المحدَّدة لإعادتهم إلى العمل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً على التزام الوزارة بإنصاف المفصولين وتنظيم أوضاعهم، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرارها في معالجة هذا الملف تباعاً، بما يحقق مبدأ العدالة وردّ الحقوق لأصحابها.