14 تشرين الأول 1908- عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء

دمشق-سانا
1908- عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء، وهي النظرية التي ساعدت على تطوير تكنولوجيا الليزر.
1922- هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ خدمتها الإذاعية في المملكة المتحدة.
1954- جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب، ويضعه تحت الإقامة الجبرية، ويتولى الحكم بدلا منه، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.
1968- إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا.
1975- المغرب وإسبانيا وموريتانيا توقع في مدريد معاهدة ثلاثية بشأن مستقبل الصحراء الغربية المحتلة من قبل إسبانيا.
1987- الكويت تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر.
من مواليد هذا اليوم:
1889- جواهر لال نهرو، رئيس وزراء الهند.
1922- بطرس بطرس غالي، أمين عام الأمم المتحدة.
1953- دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا.
من وفيات هذا اليوم:
1716- غوتفريد لايبنتز، عالم رياضيات وفيزياء ألماني.
1831- غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للسكري.
اليوم الوطني في بورما.
عيد الطفولة في الهند.