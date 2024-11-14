14 تشرين الأول 1908- عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء

دمشق-سانا

1908- عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء، وهي النظرية التي ساعدت على تطوير تكنولوجيا الليزر.

1922- هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ خدمتها الإذاعية في المملكة المتحدة.

1954- جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب، ويضعه تحت الإقامة الجبرية، ويتولى الحكم بدلا منه، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.

1968- إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا.

1975- المغرب وإسبانيا وموريتانيا توقع في مدريد معاهدة ثلاثية بشأن مستقبل الصحراء الغربية المحتلة من قبل إسبانيا.

1987- الكويت تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر.

من مواليد هذا اليوم:

1889- جواهر لال نهرو، رئيس وزراء الهند.

1922- بطرس بطرس غالي، أمين عام الأمم المتحدة.

1953- دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا.

من وفيات هذا اليوم:

1716- غوتفريد لايبنتز، عالم رياضيات وفيزياء ألماني.

1831- غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للسكري.

اليوم الوطني في بورما.

عيد الطفولة في الهند.