الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو حول ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن “رؤية إسرائيل الكبرى”، وأكدت رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعدياً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم على “رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة”، ودعت إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.

وكان نتنياهو أعرب في مقابلة تلفزيونية مؤخراً عن ارتباطه بما سمّاه “رؤية إسرائيل الكبرى”، زاعماً أنها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، ما أثار رفضاً عربياً ودولياً واسعاً وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة.