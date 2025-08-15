تونس: تصريحات نتنياهو حول “رؤية إسرائيل الكبرى” خرق فاضح للقانون الدولي

تونس-سانا

أدانت تونس بشدّة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ما سمّاه “رؤية إسرائيل الكبرى” مؤكدة أنها “تشكل خرقاً سافراً وفاضحاً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وسط عجز دولي عن وضع حدّ لهذه العربدة الصهيونية وتصرف الكيان كقوة عدوانية فوق القانون والمحاسبة”.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم:” إن تونس تعتبر تصريحات نتنياهو لا تعكس سوى العقلية الاستعمارية الاستيطانية العنصرية لكيان مارق ومتورّط بجرائم الإبادة الجماعية والحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الصامد”، بالإضافة إلى أنها محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرار وأمن المنطقة”.

ودعا البيان “المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والسريع للتصدي لهذه السياسات العدوانية على الأمن القومي العربي باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين”.

وكان نتنياهو أعرب في مقابلة تلفزيونية مؤخراً عن ارتباطه بما سمّاه “رؤية إسرائيل الكبرى”، زاعماً أنها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، ما أثار رفضاً عربياً ودولياً واسعاً وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة.