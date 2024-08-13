39929 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة، راح ضحيتهما 32 شهيداً و88 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 312 على القطاع ارتفع إلى 39929 شهيداً، و92240 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 17 فلسطينياً وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في دير البلح وسط القطاع .

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