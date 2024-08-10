لوكاشينكو: أي استفزازات من جانب أوكرانيا لن تمر دون رد

مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده أبلغت سلطات كييف بأن أي استفزازات من جانبها لن تمر دون رد.

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: إن “قوات الدفاع الجوي البيلاروسية دمرت أمس عدة أهداف جوية في جنوب البلاد، يعتقد أنها مسيرات هجومية قدمت من اتجاه أوكرانيا”، موضحاً أنه خلال الليل وصباح اليوم جرت عمليات البحث عما تم تدميره، مضيفاً: “نحن نعتقد أنها طائرات بدون طيار هجومية انتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروس قادمة من أوكرانيا”.

وتابع لوكاشينكو: “لا أفهم لماذا تقوم أوكرانيا بذلك… يجب علينا التحقق من ملابسات هذا الأمر، لكننا كما قلت، حددنا الأمر بوضوح معهم وقمنا بإبلاغهم بأن أي استفزازات لن تمر دون رد”، لافتا إلى أنه تم إعطاء تعليمات لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أمن الدولة بشكل موثوق.

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