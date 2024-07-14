لوكاشينكو: أوكرانيا سحبت قواتها المنتشرة على الحدود مع بيلاروس

مينسك-سانا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو انتهاء التوتر على الحدود مع أوكرانيا التي سحبت قواتها المنتشرة على الحدود.

وقال الرئيس البيلاروسي: “بعد القيام بعمل معين، سحب الأوكرانيون قواتهم المسلحة والقوات الإضافية التي نشروها سابقاً على حدودنا، وانسحبوا بشكل عام من منطقة الحدود البيلاروسية الأوكرانية” مشيراً إلى أنه لا توجد حالياً تعقيدات مع أوكرانيا على الحدود.

وأمر لوكاشينكو القوات البيلاروسية بالانسحاب من الحدود الجنوبية مع أوكرانيا إلى أماكن تمركزها الدائم.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية نشرت عددا كبيرا من الجنود على الحدود مع بيلاروس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc