فرع المؤسسة العامة لنقل الركاب يبدأ عمله في درعا

درعا-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لنقل الركاب في درعا عمله ضمن مبنى مديرية النقل في المدينة.

وأوضح مدير الفرع وليد المفعلاني في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن مهمة الفرع الإشراف على نقل الركاب، وتنظيم عمل خطوط السير ومراكز الانطلاق، بما في ذلك النقل البري الخارجي، إضافة إلى السكك الحديدية في المرحلة القادمة، مع وجود دراسات وخطط لتشغيل النقل السككي في مجال نقل البضائع.

وأضاف: إن الفرع مسؤول أيضاً عن تحديد تعرفة نقل الركاب، حيث يتم إعداد دراسة شاملة لكل الخطوط في درعا مع المسافة الكيلومترية والحالة الفنية للطرق، لإصدار التعرفة المناسبة.

وأُنشئت المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا مؤخراً تحت إشراف وزارة النقل، بهدف تنظيم وتطوير قطاع النقل الداخلي، بعد التدهور الكبير الذي أصاب البنية التحتية لهذا القطاع خلال سنوات الحرب، والتي أدت إلى تراجع كبير في مستوى خدمات النقل الجماعي، وتتولى إدارة وتحديث خدمات النقل داخل المدن، بما يشمل تشغيل الحافلات العامة، وتنظيم تعرفة الركوب، ومراقبة مختلف وسائل النقل المأجور.