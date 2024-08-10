القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلن قائد قوات “أخمات” ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية أبتي علاء الدينوف اليوم أن القوات الروسية حررت بلدة مارتينوفكا بالقرب من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال علاء الدينوف لوكالة سبوتنيك: “قامت وحداتنا بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل”.

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل صد محاولة قوات نظام كييف اختراق الأراضي الروسية، وقالت الوزارة: “خلال النهار، منعت العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من القوات الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في مناطق إيفاشكوفسكي ومالايا لوكنيا وأولغوفكا، محاولات اختراق مجموعات القوات الأوكرانية المتنقلة لعمق الأراضي الروسية، حيث تعرضت هذه القوات للاستهداف في مناطق نيكولايفو داريينو وغيفو وليوبيموفكا وزيليني شلياخ وسفيردليكوفو”.

وأشارت الوزارة إلى أن “قوات الطيران والصواريخ الروسية، استهدفت احتياطيات قوات نظام كييف في مقاطعة سومي، فيما أصاب صاروخ نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب على المشارف الجنوبية لسودجا، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحاً”، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال النهار ما يصل إلى 175 جندياً و36 مركبة مدرعة، بما في ذلك 10 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة وعربتا مشاة قتالية و21 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى سيارة و3 مدافع ميدانية وقاذفة صواريخ من طراز غراد.

وأوضحت الوزارة أنه “في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت قوات نظام كييف ما يصل إلى 1120 جندياً و140 مركبة مدرعة، بما في ذلك 22 دبابة و20 ناقلة جند و8 مركبات قتال مشاة و88 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 13 مركبة، ومجمعين لقاذفات صواريخ مضادة للطائرات من طراز “بوك إم 1” وراجمة صواريخ من طراز “بي إم 21 غراد” و6 مدافع ميدانية”.

بدورها أعلنت مصادر الحرس الجمهوري الروسي أنه تم إشراك وحداتها لضمان تنفيذ مهمات الأمن بما في ذلك الأهداف ذات الأهمية على مستوى الدولة في المناطق الحدودية التي جرى فيها تطبيق نظام عملية مكافحة الإرهاب.

وأشارت المصادر في تصريحات اليوم إلى أن “منتسبي وجنود الحرس الجمهوري يشاركون في تنفيذ مهمات إيجاد وتحييد مجموعات التخريب الاستطلاعية للعدو وحماية الأهداف المهمة وتشديد الرقابة في مجال استخدام الأسلحة في مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود الروسية المجاورة لأوكرانيا”.

وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية صباح الـ 6 من آب الجاري، عندما حاولت وحدات من قوات نظام كييف الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.

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