الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 29 من حزيران 2025

دمشق:

_ ندوة الإرث الثقافي السوري العالمي وآلية حفظه وتوثيقه وحمايته، في المتحف الوطني بدمشق، الساعة 10 صباحاً.

_ معرض فني شبابي ضمن مهرجان الفن التشكيلي الخامس “أفراح الكرامة”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة 5 مساءً.

_ الأمسية الشعرية “من قاسيون” في المركز الثقافي بالعدوي الساعة 5 مساءً.

_ محاضرة بعنوان الزواج بين الحلم والواقع للدكتور رفيف المهنا، في قاعة كنيسة فاطمة الساعة 7,30 مساءً.

حماة:

_ محاضرة “صوت الناقد” للدكتور أنس بديوي في فرع اتحاد الكتاب العرب الساعة 12 ظهراً.

_ فعالية تراثية بعنوان “خيوط من الماضي عن النواعير نحكي” في خان رستم باشا الساعة 4 مساءً.