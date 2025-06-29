روبوتات صينية تخطف الأضواء بكرة القدم

بكين-سانا

نظّمت العاصمة الصينية بكين أول بطولة من نوعها لكرة القدم بين روبوتات بشرية ذاتية التشغيل بالكامل، في إنجاز تقني يعكس تطور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة الواقعية.

وشهدت البطولة مشاركة فرق روبوتية تمثل عدداً من الجامعات الصينية، جميعها تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة دون أي تدخل بشري أثناء اللعب.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن الروبوتات أظهرت قدرات ملحوظة في اتخاذ القرار والتنسيق فيما بينها، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن خلال الحركة، ما يجسّد التحول النوعي للروبوتات من مجرّد مشاريع بحثية إلى أدوات فعالة في قطاعات حيوية، مثل تصنيع السيارات ورعاية المسنين.

ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن توجه الصين نحو تسريع وتيرة الابتكار في التقنيات الذكية وتوسيع استخداماتها في المجالات الصناعية والمجتمعية.