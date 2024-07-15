الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسي اليوم 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غرب.

وأفاد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز في بيان وفقاً لوكالة سبوتنيك بأن قوات الدفاع الجوي الروسي دمرت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، وأنه لم تقع إصابات أو دمار.

وذكر بوغوماز في بيان منفصل عبر تطبيق تلغرام أنه تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير ثلاث طائرات دون طيار فوق منطقة زلينكوفسكي.

وفي منشور آخر أعلن حاكم المقاطعة أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية عاشرة فوق المقاطعة.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج بالطائرات المسيرة والصواريخ ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

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