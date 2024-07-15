تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولارات للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 655.80 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولاراً.

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