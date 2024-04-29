دور وآلية عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض في ندوة بمكتبة الأسد

دمشق-سانا

التعريف بمؤسسة ضمان مخاطر القروض وشرح آلية عملها وبيان دورها في دعم عملية التنمية عبر مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض من المصارف كانت أبرز محاور الندوة التعريفية التي عقدتها المؤسسة اليوم في مكتبة الأسد بدمشق.

مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان قدم عرضاً أوضح فيه أن المؤسسة أصدرت منذ أن بدأت بتلقي طلبات الضمان في أيلول عام 2022 135 صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة حوالي 13.4 مليار ليرة بمبلغ ضمان قدره حوالي 5.6 مليارات ليرة.

وأشار عثمان إلى ضرورة زيادة حجم التمويل الممنوح من المصارف العامة والخاصة لقطاع المشروعات التي لا يمتلك أصحابها الملاءة المالية والضمانات الكافية للحصول على القروض، مبيناً أن المؤسسة تقوم بدور فاعل ومؤثر في هذه الحالة بالتدخل كوسيط بين المقترض والمصرف عبر دراسة الملف الائتماني للمقترض، وعند التأكد من وجود جدوى اقتصادية للمشروع وجدية صاحب المشروع تقدم ضمانتها التي قد تصل إلى 75 بالمئة من قيمة القرض بما لا يزيد على 200 مليون ليرة للمشروع الواحد.

وبين أن المشروعات التي تستفيد من ضمان المؤسسة هي الزراعية والصناعية والحرفية والتجارية والسياحية والمهن العملية والفكرية والخدمية ورواد الأعمال والمشروعات التي تنتج أو تستخدم الطاقة المتجددة، على أن يكون المشروع حاصلاً على التراخيص اللازمة.

وحسب عثمان فإن عدد المصارف التي استفادت وتستفيد من ضمانات المؤسسة يبلغ 7 من أصل 21 مصرفاً، بينما بلغ عدد المحافظات المستفيدة من خدمة ضمان المؤسسة 8 محافظات، وما يزال عدد المشروعات المستفيدة من الخدمة في محافظتي دمشق وريفها منخفضاً، حيث يبلغ 6 مشروعات في دمشق و4 في ريفها.

بدورها بشرى رافع رئيسة قسم الائتمان في مصرف الوطنية للتمويل الأصغر أشارت في تصريح لـ سانا إلى أنه عندما تضمن المؤسسة ما يصل إلى 75 بالمئة من القرض يطلب المصرف ضماناً لباقي القرض عبر رواتب موظفين في القطاع العام وبوليصة تأمين لتسهيل منح القروض لأصحاب المشاريع، موضحة أن المصرف يأخذ إثبات الدخل عبر دراسة متوقعة للأرباح الشهرية مع مراعاة المشتريات والمبيعات إضافة إلى حسم المصاريف الشخصية مع فترة سماح 6 أشهر.

ريم عباس مديرة الفرع 5 بالتجاري السوري أكدت أن المصرف تعاون مع المؤسسة منذ انطلاقتها عبر تقديم شرح الخدمات التي تقدمها لعملاء المصرف أو من خلال الندوات التي يقيمها، لافتة إلى أن الفئة الأكبر التي تستفيد من خدمات ضمان القروض هي المشاريع الصغيرة التي تكون بعيدة عن مراكز المدن.

ريما عمري عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة دمشق أشارت إلى دور الغرفة في الترويج لخدمات المؤسسة بين التجار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من فاتورة الاستيراد.

طارق السيد

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