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الطقس غداً… هطولات مطرية متوقعة فوق أغلب المناطق

2024-04-29

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتل هوائية باردة نسبياً ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر أحياناً، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق أغلب المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم-سا، تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق27 / 18
المنطقة الجنوبية25 / 16
المرتفعات الجبلية20 / 11
المنطقة الوسطى28 / 16
المنطقة الساحلية25 / 17
المنطقة الشمالية32 / 17
منطقة الجزيرة32 / 18
المنطقة الشرقية29 / 18
منطقة البادية24 / 18

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