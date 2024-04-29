شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 205 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت سيارة في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما قصفت قوات الاحتلال منازل في حيي البرازيل والجنينة جنوب وشرق مدينة رفح جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاد سيدتين وإصابة آخرين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في القطاع جثامين 13 شهيداً من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي ما أدى إلى استشهاد 34454 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 77575 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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