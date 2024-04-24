شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منازل بحي النصر غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح كما قصف طيران العدو منطقتي معن والمواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 201 على القطاع إلى 34262 شهيداً و77229 جريحاً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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