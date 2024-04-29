وزارة التربية تقيم مسابقة لطلاب معاهد التربية الموسيقية ومعاهد الفنون التشكيلية والتطبيقية

دمشق-سانا

أقامت مديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية مسابقة مركزية لطلاب معهدي الفنون التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية شارك فيها 122 طالبا من جميع المحافظات منهم 67 طالباً من اختصاص العزف والغناء و55 من اختصاصات الفنون التشكيلة والتطبيقية التي تتضمن التصوير والرسم والزخرفة والخط العربي والنحت والأعمال اليدوية.

وخلال تفقده واقع تنفيذ المسابقة التي تقام في معهد الفنون التشكيلية والتطبيقية بدمشق وحضوره جانباً من مقابلات اللجان أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني في تصريح للصحفيين أهمية المسابقة كوسيلة لإبراز إبداعات ومواهب الطلاب الذين يعدون من المستقبليين الذين سيقودون العملية الفنية في سورية ويمكنهن من خلال تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية من خلال المسابقات أن يكونوا جاهزين للتنافس على المستوى العالمي ورفع اسم سورية في المحافل الدولية.

وأكد الوزير المارديني ضرورة تعزيز الاهتمام بالمواهب والإبداعات في المدارس ما يسهم في بناء جيل مبدع ومتميز قادر على تحقيق النجاح في مختلف المجالات.

مدير التأهيل والتدريب التربوي في الوزارة جميل الطويل لفت إلى أن المسابقة تعتبر فرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتحفيزهم على العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافهم، مبيناَ أن لجان التحكيم مكونة من مختصين في مجال الموسيقا عدنان فتح الله ومثنى علي وسيمون خوري وفي مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية محمد غنوم وطلال بيطار وباسمة جنود وهذه اللجان تعمل وفق روائز محددة لتقييم الطلاب واكتشاف المميزين منهم.

مدير تربية دمشق سليمان اليونس بين أنه تم اختيار الأنسب من الطلاب في المعاهد المتوسطة للمشاركة بالمسابقة، لافتاً إلى أهميتها لجهة تعزيز روح المنافسة بين الطلاب وتمنية مواهبهم وتبادل الخبرات فيما بينهم.

ومن لجنة التحكيم تحدث الدكتور محمد غنوم عضو لجنة التحكيم في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية عن ضرورة إجراء مثل هذه المسابقات لنثبت من خلالها أن السوريين صناع جمال، موضحاً أنه تم ضمن روائز تحكيم المسابقة أن يقدم الطالب ما لديه من عمل فني، إضافة إلى أن ينجز عملاً آخر مشابهاً له ضمن ساعتين من الوقت وبعد ذلك يتم الحكم.

عدد من الطلاب تحدثوا عن أهمية المشاركة لتنمية مواهبهم وتعزيزها حيث لفت كل من يامن محمد وحلا محاويش وإسراء موسى أن المسابقة تركز على تنمية المهارات الفنية والإبداعية لديهم وتسهم في تطوير شخصياتهم الفنية، إضافة إلى أنها تدعم الروح التنافسية والتحدي بينهم وتحفيزهم على ابتكار كل جديد.

رحاب علي

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