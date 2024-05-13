بوتين: سنركز على توطيد العلاقات مع دول الرابطة المستقلة

موسكو-سانا

ركز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ترؤسه اليوم أول اجتماع تنفيذي للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بحضور السكرتير الجديد للمجلس سيرغي شويغو على توطيد العلاقات مع دول الرابطة المستقلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال الاجتماع: إن الموضوع الذي يمثل أولوية دائمة بالنسبة لنا في المجال الخارجي هو توطيد العلاقات مع جيراننا الأقربين، مع رابطة الدول المستقلة التي تشكلت في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية الكرملين أنه حضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو و”الدوما” فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس المجلس دميتري ميدفيديف والسكرتير الجديد للمجلس سيرغي شويغو وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان بوتين أصدر أمس مرسوما يقضي بتعيين سيرغي شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن شويغو سيشغل إلى جانب تعيينه في منصب سكرتير مجلس الأمن منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية والمشرف على عمل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني.

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