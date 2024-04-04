السورية للطيران: مكاتبنا مستمرة في تقديم خدماتها للمسافرين خلال العطلة

دمشق-سانا

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية للطيران عن استمرار مكاتبها بتقديم الخدمات للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير الشؤون التجارية والتسويق في المؤسسة فجر علي أن مكاتب المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها للمسافرين خلال فترة العطلة في فروعها ومكاتبها كافة داخل القطر وخارجه، علماً أن السورية للطيران تشغل رحلاتها على 10 محطات خارجية.

وأشار علي إلى أنه يمكن للمسافرين حجز التذاكر أو تعديل وإجراء ما يلزم على تذاكرهم وشؤون سفرهم عبر هذه المكاتب خلال فترة العطلة.

وتعطل الجهات العامة بمناسبة عيد الفطر السعيد اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ7 -4-2024 ولغاية يوم السبت الموافق لـ13-4-2024.

مهران معلا

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