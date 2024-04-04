سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 6 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 893 ألف ليرة وسعر شراء 892 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 765429 ليرة، وسعر شراء 764429 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 32 مليوناً و500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و375 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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