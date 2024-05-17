الرئاسة الفلسطينية: جنوب إفريقيا أخذت زمام المبادرة الأخلاقية والقانونية والسياسية للدفاع عن فلسطين

القدس المحتلة-سانا

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بشأن طلب جمهورية جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب.

وأشارت الرئاسة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن جنوب إفريقيا أخذت زمام المبادرة الأخلاقية والقانونية والسياسية للدفاع عن الإنسانية والقانون وفلسطين، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال بدلاً من وقف جرائم الإبادة الجماعية والامتثال لأوامر المحكمة يواصل اتخاذ إجراءات متعمدة لتوسيع نطاقها، بما في ذلك إغلاق الحدود والعدوان على رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشددت الرئاسة على أن محكمة العدل الدولية تتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات الاحتلال من العقاب وسط صمت دولي مطبق.

ولفتت الرئاسة على أن دولة فلسطين ستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والحلفاء الآخرين في هذا الشأن وغيره من الجهود القانونية والدبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية وتحقيق المساءلة والحرية التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

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