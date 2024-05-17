المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم “قرية هونين اللبنانية المحتلة” محققة إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلو المقاومة فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقاً في ثكنة راميم بقذائف المدفعية”.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بالصواريخ في وقت سابق اليوم ثلاث قواعد عسكرية للعدو الإسرائيلي.
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