المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم “قرية هونين اللبنانية المحتلة” محققة إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلو المقاومة فريقاً فنياً ‏للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقاً في ثكنة راميم ‏بقذائف ‏المدفعية”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بالصواريخ في وقت سابق اليوم ثلاث قواعد عسكرية للعدو الإسرائيلي.

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