استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين باقتحام الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأُصيب واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين وحاصرت منزلاً ثم أعدمت شاباً وهو أسير محرر، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للمكان.

وفي جنوب رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري وداهمت المنازل وفتشتها وأطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، كما اعتقلت 3 آخرين بينهم شقيقان.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدات تفوح والتوانة والسموع في الخليل، ومدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة جنوبها، وحي رفيديا بمدينة نابلس وقرية تل غربها، ومدينة طوباس، وبلدة قباطية جنوب جنين، إضافة إلى عدة قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 28 فلسطينياً بينهم أشقاء وامرأة، كما استولت على مركبتين وحطمت ممتلكات للفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال داهمت فجراً خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.

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