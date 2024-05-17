استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب آخران مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وبلدتي قصرة جنوب نابلس وبلعا وعنبتا شرق طولكرم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين بجروح.

على صعيد متصل اعتدى مستوطنون بالحجارة على مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس، ما ألحق أضراراً بعدد منها.

وأصيبت فلسطينية اليوم بجروح جراء دهسها من قبل مستوطن بمدينة القدس المحتلة.

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