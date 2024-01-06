السورية للطيران: تنفيذ هبوط احترازي خلال رحلة الدوحة..دمشق في مطار بغداد الدولي بإحدى طائرات المؤسسة

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للطيران عن تنفيذ إحدى طائراتها هبوطاً احترازياً في مطار بغداد الدولي مع ظهور حالة فنية بطائرة للمؤسسة خلال رحلة الدوحة دمشق.

وذكرت وزارة النقل في منشور على صفحتها في فيسبوك أن الشركة السورية للطيران ومراعاة واتباعاً لإجراءات السلامة قرر طاقم رحلة طيران الخطوط الجوية السورية القادمة من الدوحة إلى دمشق الهبوط احترازياً في مطار بغداد الدولي نتيجة حالة فنية ظهرت خلال الرحلة، وذلك تحسباً لأي طارئ، وهو أمر حدث ويحدث في العديد من شركات الطيران.

وأكدت المؤسسة أن كوادرها تعاملت مع الحالة الطارئة بكل مهنية وحرفية، وتمت معالجتها بشكل دقيق وفق الأنظمة العالمية، والهبوط للتزود بالوقود واستكمال سير الرحلة باتجاه دمشق، وتمت معالجة الحالة الفنية والطائرة تتابع برنامج رحلاتها الجوية المقررة بشكل معتاد وطبيعي.

ولفتت المؤسسة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى قطاع النقل الجوي، ما زاد من صعوبة تحديث الطائرات والمعدات والتجهيزات.

ونوهت الشركة بدور وزارة النقل العراقية ومؤسساتها المعنية بخدمات الملاحة الجوية وجهودهم المبذولة لإنجاح عمل الفريق الفني للشركة.

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