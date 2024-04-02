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إصابة ثلاثة أطفال في حادث إطلاق نار في مدرسة بفنلندا

2024-04-02

هلسنكي-سانا

أصيب ثلاثة أطفال بجروح في عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم داخل مدرسة في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة المحلية قولها في بيان على موقعها الإلكتروني: إن الشرطة تلقت إخطاراً بوقوع حادث إطلاق نار في مدرسة “فيرتولا” الواقعة في “فانتا” إحدى ضواحي هلسنكي، وقد أصيب في الحادث ثلاثة أطفال.

وأوضح البيان أن المدرسة التي وقعت فيها الحادثة تضم نحو 800 طالب من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويعمل بها نحو 90 شخصاً.

وحثت الشرطة الأشخاص القريبين من المدرسة على البقاء في منازلهم، مؤكدة أنه تم القبض على المشتبه به في وقت لاحق.

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