زاخاروفا: روسيا تطالب بوقف التستر على نظام كييف في واقعة بوتشا

موسكو-سانا

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المنظمات الدولية بالتوقف عن التستر على نظام كييف في التحقيق المتعلق (بمسرحية مدينة بوتشا) التي دبرها هذا النظام ورعاته بهدف اتهام القوات الروسية.

وكانت السلطات الأوكرانية نشرت عام 2022 فيديو قالت: إنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف وفيه ظهرت جثث على حافة الطريق لمدنيين زعم نظام كييف بأن القوات الروسية قتلتهم وهو ما كذبه الجانب الروسي جملة وتفصيلاً.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في تعليق في الذكرى الثانية لأحداث بوتشا: إن “الطلبات التي قدمها الجانب الروسي إلى المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حول ملابسات الحادث وهوية الأشخاص الذين كانت جثثهم على الأرض في شوارع بوتشا لا تزال جميعها بلا رد”.

وأضافت: “هذا يشير إلى أن منظمي هذا العمل الوحشي الذي أنتج بطريقة سينمائية، لديهم ما يخفونه .. ونحن من جانبنا نجدد مطالبة المنظمات الدولية بالتوقف عن التستر على نظام كييف وإجراء تحقيق شامل يكشف أسماء الضحايا ووقت وسبب وفاتهم، وتوضيح وجود جثث متحركة بين الضحايا والمسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبتها سلطات كييف”.

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