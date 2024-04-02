الأمن الروسي يحبط محاولة تهريب متفجرات وأسلحة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

موسكو-سانا

أحبطت قوات الأمن الروسية اليوم عملية تهريب كمية كبيرة من المتفجرات الأوكراني عبر دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي قوله في بيان: “إنه وبالتعاون مع الجمارك تمكن عناصرنا من منع تهريب متفجرات أجنبية الصنع من أوكرانيا عثرنا عليها أثناء تفتيش مركبة على معبر أوبيلينكا مع لاتفيا”، مشيراً إلى أن الشحنة تحتوي على 27 عبوة ناسفة و 70 كيلوغراماً من المتفجرات و91 قذيفة آر بي جي وهي كافية لتفجير مبنى من خمسة طوابق.

وأكد البيان أنه تم القبض على مرافق الشحنة في المركبة التي كان خط سيرها أوكرانيا – رومانيا – المجر – سلوفاكيا – بولندا – ليتوانيا – لاتفيا – روسيا، كما تم إدراج منظمي العملية وبينهم أجانب على قائمة المطلوبين في روسيا.

وفي سياق متصل، أكد المقدم في الجيش الروسي أندريه ماروتشكو أن جماعات نازية مسلحة وصلت إلى المدن الحدودية مع روسيا في مقاطعة خاركوف، وتمركزت في منازل وشقق المدنيين.

وأضاف: “نظراً لانتشارهم في مدن وبلدات ديرغاتشي وليوبوتين وتشوغويف وزمييف وإيزيوم يمكن اعتبارهم يشكلون بهذه الطريقة منطقة عازلة حول خاركوف ضد المواطنين الموالين لروسيا”.

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