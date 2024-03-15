لأول مرة.. سورية تستضيف أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية في أيار القادم

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع أن سورية تستضيف للمرة الأولى أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية بدورته السابعة لموسم 2024 والمقرر إقامته في شهر أيار القادم.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن أولمبياد المعلوماتية للفرق يتضمن عدة مراحل تبدأ بتقدم الفرق المدرسية إلى منافسات برمجية تنتهي بتأهل الفرق إلى التصفيات النهائية الوطنية لتمثل الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بلدانها في المسابقة الدولية.

وأشارت الهيئة أن 16 فريقاً مدرسياً من المدارس السورية تأهل للتصفيات النهائية الوطنية للبطولة التي أقيمت اليوم في المركز الوطني للمتميزين بحمص، مبينة أن الفرق التي ستحقق المراكز الأولى ستمثل سورية في أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية.

وبينت الهيئة أن المشاركة ستكون متاحة للفرق من مختلف الدول سواء بالحضور إلى مقر البطولة أم عن بعد، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال الموقع الرسمي لأولمبياد المعلوماتية الدوليّ للفرق المدرسيّة لموسم 2024 عبر الرابط الإلكتروني المخصص والوارد على صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency