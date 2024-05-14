سورية تشارك بالمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية في جنيف

جنيف-سانا

تشارك سورية في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية المنعقد في جنيف من 13 ولغاية 24 أيار الحالي.

وفي كلمة له أكد مدير الشؤون القانونية والحماية الفكرية بوزارة الثقافة محمد إسماعيل أن سورية تعمل على إيجاد نظام فعال يواكب التطور الفكري للنظام العالمي للملكية الفكرية، وبدأت بخطوات مهمة تمثلت بإيجاد منظومة تشريعية قانونية شاملة، وتم تكليف فريق وطني لإعداد وإنجاز هذه الاستراتيجية.

وبيّن إسماعيل أن العمل في هذا الشأن يتم العمل عليه على الرغم من سنوات الحرب الطويلة والحصار الجائر على الشعب السوري، إضافة إلى انضمام سورية لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تخص الملكية الفكرية، وهو ليس بجديد على بلدنا التي تعد أرض الحضارات العريقة.

يذكر أن هذا المؤتمر الدبلوماسي هو المرحلة النهائية من المفاوضات قبل اعتماد صك قانوني دولي والذي يرمي إلى تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته، ومنع منح البراءات عن خطأ لحماية اختراعات ليست جديدة أو ابتكارية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

وقد اجتمعت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (لجنة المعارف) في دورة استثنائية عام 2023 واتفقت على عدة تنقيحات للمواد الموضوعية للنص التفاوضي.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي وافقت على الترتيبات اللازمة للمؤتمر الدبلوماسي، بما في ذلك مشروع النظام الداخلي والأحكام الإدارية والبنود الختامية للصك.

رشا محفوض

تابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency