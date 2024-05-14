إنقاذ 65 مهاجراً غير شرعي من مياه المتوسط

روما-سانا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية إنقاذ 65 مهاجراً غير شرعي من مياه البحر المتوسط ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية جنوب البلاد.

ونقلت وكالة” آكي” الإيطالية عن المصادر قولها في بيان إنه” تم اعتراض مجموعتي مهاجرين مكونتين من 22 و43 شخصاً كانوا على متن قوارب من قبل دورية لقوات الشرطة المالية وخفر السواحل”، مشيرة إلى أنه” تم نقلهم إلى منطقة” كونترادا امبرياكولا” شرق لامبيدوزا”.

يذكر أن جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط تعتبر بوابة المهاجرين من إفريقيا نحو أوروبا.

وفي أيلول الماضي وصل إلى الجزيرة نحو 120 زورقاً صغيراً يقل مهاجرين في غضون 24 ساعة، ما جعل مرافق الاستقبال تغص بـ 7 آلاف شخص يمثلون15 ضعفاً لطاقتها الاستيعابية وأكثر من عدد سكان الجزيرة.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا مع ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب.

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