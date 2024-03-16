زاخاروفا: الهوس الأمريكي بالانتخابات الرئاسية الروسية فريد من نوعه

موسكو-سانا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الهوس الأمريكي بالانتخابات الرئاسية الروسية فريد من نوعه بالنظر للمسافة والاختلاف بين البلدين ومصيرهما التاريخي.

ولفتت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية إلى الاهتمام الذي توليه القنوات التلفزيونية الأمريكية للانتخابات الرئاسية في روسيا، مشيرة إلى أنه “لم يعد بإمكان الولايات المتحدة القفز عن الموضوع الذي تم الترويج له سابقاً، وهو زعمهم أن روسيا ورئيسها يؤثران على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا: لا أعرف مثالاً واحداً على حدوث مثل ذلك مع البلدان التي تقع في قارات مختلفة، والتي ليس لديها حدود مشتركة، وليس لديها أي تأثير متبادل واضح للدورات الانتخابية.

وحول الانتخابات الرئاسية الروسية أعلنت زاخاروفا أن التصويت المبكر في هذه الانتخابات جرى في 51 دولة، مؤكدة أن وزارة الخارجية الروسية تنسق جهودها مع لجنة الانتخابات المركزية الروسية التي تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن إجراء التصويت في الخارج.

وانطلقت صباح اليوم في عموم أنحاء روسيا وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الأجنبية انتخابات الرئاسة الروسية، والتي تجري هذا العام على مدى ثلاثة أيام من الـ 15 وحتى الـ 17 من آذار الجاري.

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