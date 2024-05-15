نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يمعن باعتداءاته بحق الصحفيين

القدس المحتلة- سانا

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال لمنعهم من تغطية جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات الإعلامية.

ووثقت نقابة الصحفيين في تقرير لها نقلته وكالة وفا استشهاد 31 صحفياً وإصابة 30 أخرين بشظايا الصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص، إضافة إلى اعتقال 15 صحفياً في الربع الأول من العام 2024.

ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد استشهاد 102 من الصحفيين وإصابة 23 صحفيا بشظايا الصواريخ في قطاع غزة بينما أصيب 48 بالرصاص بالضفة الغربية.

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