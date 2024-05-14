المقداد يلتقي نظيره المصري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

المنامة-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في المنامة، وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدا أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة المخططات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحقهم، وتقديم الإغاثة لهم بشكل عاجل ودون قيد أو شرط.

كما تطرق الوزيران أيضاً للعلاقات الثنائية وأهمية مواصلة التشاور لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين والعمل العربي المشترك.

حضر اللقاء بسام صباغ نائب وزير الخارجية، وحبيب عباس معاون وزير الخارجية، والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى جامعة الدول العربية، والسفير رياض عباس مدير الشؤون العربية.

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