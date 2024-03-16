لجنة الانتخابات المركزية الروسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول تتجاوز الـ 36 بالمئة

موسكو-سانا

أغلقت مراكز الاقتراع في روسيا أبوابها في اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المستمرة في جميع أنحاء البلاد على مدار ثلاثة أيام، وتجاوزت نسبة المشاركين فيها الـ 36 بالمئة.

وحسب البيانات المنشورة على موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية فإن نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد للانتخابات الرئاسية في اليوم الأول بلغت 36.09 بالمئة.

ويتنافس على انتخابات المنصب الرئاسي بولاية لست سنوات، أربعة مرشحين وهم الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وثلاثة مرشحين يخوضون الانتخابات باسم الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الدوما، وهم مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف، ومرشح حزب الناس الجدد فلاديسلاف دافانكوف.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكراً في الانتخابات.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

وكان الرئيس بوتين دعا في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

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