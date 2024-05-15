إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني بجروح مساء اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنون اقتحموا بحماية قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب المدينة واعتدوا على الفلسطينيين بالرصاص ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام واعتقلت اثنين منهم.

واقتحم مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم باحات المسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال.

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