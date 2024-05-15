أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ وطالب في الصفوف الانتقالية يتوجهون غداً لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني

دمشق- سانا

يتوجه غداً 3.097.850 تلميذاً وطالباً من الصفوف الانتقالية لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد في تصريح لمراسلة سانا أن عدد التلاميذ في الصفوف من الأول وحتى الثامن بلغ 2.745.902 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد طلاب الصفين الأول والثاني الثانويين بفروعهما المختلفة 294.964 طالباً وطالبة وعدد طلاب التعليم الثانوي المهني للصفين الأول والثاني الثانويين 56.985 طالباً وطالبة.

بدوره بيّن مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي أن العملية الامتحانية هي عملية قياس وتقويم للمعارف والمهارات التي امتلكها الطلاب خلال دراستهم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من التحضيرات التي قامت بها مديرية التعليم من خلال الدوائر المختصة في المحافظات من حيث تم تقديم كل التسهيلات وتهيئة البيئة الامتحانية الملائمة.

كما أوضحت مديرة الإشراف التربوي في وزارة التربية إيناس ميه أنه سيجرى اختبار مؤتمت موحد للصف الثاني الثانوي في مادة العلوم للفرع العلمي ومادة التاريخ للفرع الأدبي باعتباره خطوة لتحضير المتعلمين لامتحانات الشهادة الثانوية وفق النظام المؤتمت.

من جهتها أوضحت رئيسة دائرة التعليم الأساسي وسام الحاج علي أنه تم التواصل مع رؤساء دوائر التعليم الأساسي في المحافظات والتأكيد على توفير متطلبات العملية الامتحانية للتلاميذ والوقوف على المشكلات التي يواجهونها والعمل على توفير الجو المريح لهم.

رحاب علي

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